Kako je gorela Fruška gora (1989)

Sremske novine, 1. mart 1989. godine

Proteklog vikenda Fruška gora je bila u plamenu jer su mnogi vlasnici vikendica iskoristili, a neki i zloupotrebili, sunčano vreme na paljenje trave i korova ugrožavajući tako ovaj Nacionalni park

U subotu, 25. februara, požari su se pojavili kod spomen-obeležja „Rohalj baze“, nedaleko od Divoša, zatim u blizini Vrdnika i Banoštora. Do pouzdanih podataka o obimu štete teško se dolazi iako je ona znatno manja nego što se prvobitno procenjivalo. Najtežu bitku sa vatrom vodili su vatrogasci iz Sremske Mitrovice i pripadnici Civilne zaštite iz Divoša u požaru kod „Rohalj baza“. Gašenje je trajalo od 17 časova u subotu, a završeno do 02 časa u nedelju. Izgorelo je više desetina hektara uglavnom rastinja i poneko od većih stabala iako je postojala opasnost da se uz pomoć snažnog vetra vatra prebaci preko Partizanskog puta i zahvati hrastovu šumu.

Fotoreporter „Sremskih novina“ Milan Mileusnić načinio je ovaj snimak nedaleko od „Rohalj baza“ gde ostaci nagorelog drveća upozoravaju na moguće još veće posledice. Zato, pre nego što nameravate zapaliti vatru u Fruškoj gori setite se ove fotografije!

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