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Povodom više od 100 godina Lovačkog društva „Fazan“: Krst i svetleći natpis na poklon selu
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Povodom više od 100 godina Lovačkog društva „Fazan“: Krst i svetleći natpis na poklon selu

9. avgust 2026. godine

Povodom obeležavanja više od 100 godina postojanja Lovačkog društva „Fazan“ iz Kuzmina, u centru sela postavljeni su novi krst i svetleći natpis „Ja volim Kuzmin“, kao trajan poklon meštanima. Krst je nedavno svečano osveštan, a događaju je prisustvovalo oko 450 meštana.

Sredstva za realizaciju ovog poduhvata obezbeđena su dobrovoljnim prilozima 173 domaćinstva, koja su se odazvala akciji koju je organizovalo Lovačko društvo.

-Prikupljeno je oko 990.000 dinara, što je bilo dovoljno da se finansira izrada svetlećeg natpisa i postavljanje krsta, koji je nekada bio jedno od obeležja centra sela. Cilj ove akcije je da povodom velikog jubileja – preko sto godina lovstva, selu ostane trajan poklon koji će podsećati na zajedništvo i slogu meštana. Svečani čin osvećenja obavili su sveštenici iz Kuzmina, nakon čega je usledilo druženje meštana. Za najmlađe su bili pripremljeni slatkiši i sokovi, dok su ženama kao znak pažnje podeljene čokolade – rekao je Zoran Filipović sekretar Lovačkog društva „Fazan“.

Proslava je nastavljena u obnovljenom Lovačkom domu, gde je za goste i meštane priređen zajednički ručak. Veliki odziv pokazao je da je akcija okupila selo oko zajedničke ideje i ostavila trajan simbol zajedništva u samom srcu Kuzmina.

S.M.

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