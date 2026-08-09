U toku prijave za besplatna dečija sedišta

Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu od 1. do 28. februara ove godine.

S tim u vezi, nadležni pozivaju roditelje/staratelje sa prebivalištem na teritoriji pazovačke opštine čija su deca rođena u pomenutom periodu da podnesu zahtev za dodelu sedišta.

Kako bi prijava bila uspešna, potrebno je da jedan roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Opštine Stara Pazova, da je dete rođeno u februaru 2026. godine, a uz zahtev je potrebno priložiti dokaz o prebivalištu podnosioca zahteva (očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu), kao i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih deteta. Zahtev i lična karta moraju da glase na isto lice.

Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama Opštinske uprave opštine Stara Pazova na adresi Svetosavska 11 svakog radnog dana od 7.30 do 15.00 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova.

Popunjen obrazac sa pratećom dokumentacijom podneti preko pisarnice Opštinske uprave sa naznakom „Savet za bezbednost saobraćaja – za dodelu dečijih auto sedišta“, ili putem pošte na adresu Opštinska uprava Stara Pazova, Svetosavska 11, sa naznakom „Savet za bezbednost saobraćaja – za dodelu dečijih auto sedišta“.

Takođe, sve informacije moguće je dobiti na telefone pripadnika Saveta za bezednost saobraćaja: 064/802-13-72 (Irena Avramović) i 064/143-4567 (Dragana Dražić).

Rok za podnošenje prijave je do 14. avgusta.

SN

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