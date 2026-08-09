Vladimir Jojić vratio Železničar na pravi put

Nakon turbulentnijeg početka sezone, košarkaši Železničara iz Inđije uspeli su da konsoliduju redove i pod vođstvom Vladimira Jojića ostvare primarni cilj – opstanak u Prvoj međuregionalnoj ligi Sever. Serijom dobrih rezultata u završnici prvenstva zeleni su sezonu okončali na odličnom petom mestu, a povratak prepoznatljive igre vratio je i publiku na tribine, budeći nadu da se klub nakon ispadanja u niži rang ponovo vraća na pravi put.

Putevi Vladimira Jojića i Košarkaškog kluba Železničar ukrštali su se na različite načine. Dres inđijskog kluba najpre je nosio kao igrač, potom je osnovao Školu košarke „Star basket“, koja danas funkcioniše pri Železničaru, a zatim je punih osam godina sa klupe predvodio seniorski tim. Posle rastanka sa klubom usledila je pauza, ali ne i konačan odlazak, jer se Jojić ponovo vratio na mesto šefa stručnog štaba u trenutku kada je Železničaru bilo najpotrebnije iskustvo i stabilnost.

Povratak nije usledio u lakom trenutku. Nakon ispadanja iz Druge lige Srbije klub je prolazio kroz rezultatsku i organizacionu tranziciju, pa je pred novim-starim trenerom bio zahtevan zadatak da stabilizuje prvi tim, ali i postavi temelje za dugoročan razvoj kluba.

Prva kola nisu bila naročito uspešna, ali s obzirom na to da, kako sam kaže, voli izazove, Jojić je svesno preuzeo vođenje ekipe. Vremena za velike promene nije bilo, pa je morao brzo da reaguje i pronađe način da ekipi vrati sigurnost i samopouzdanje. Prema Jojićevim rečima, ključni trenutak dogodio se nedugo nakon početka njegovog novog mandata.

–Tim sam preuzeo u novembru i vrlo brzo nakon toga uspeli smo da pobedimo Srem iz Sremske Mitrovice u svojevrsnom derbiju. Bila je to izuzetno teška utakmica, ali i prekretnica posle koje su stvari počele polako da se menjaju. Momcima sam odmah rekao da je najvažnije da popravimo odbranu, koja nije bila na zadovoljavajućem nivou, što je i učinjeno. Od promena u defanzivnom pristupu krenule su i promene u našoj igri – priča Jojić.

Iako je usledio poraz u Staroj Pazovi, ekipa nije izgubila veru u ono što radi. Dolaskom Marka Krtinića, kako ističe Jojić, tim je dobio ono što mu je nedostajalo.

–Posle te utakmice pridružio nam se Marko Krtinić i tada su kockice počele da se slažu. Već je bio kraj prvog dela prvenstva, ali smo uspeli da ostvarimo tri pobede u poslednje četiri utakmice. To nam je mnogo značilo, jer smo stekli samopouzdanje i videli da možemo da igramo mnogo bolje – priča iskusni trener.

Zimsku pauzu Železničar je iskoristio za kvalitetan rad, što se ubrzo odrazilo i na rezultate.

–Dobro smo se pripremili tokom pauze i spremno dočekali nastavak prvenstva. Vezali smo sedam pobeda, što nas je dovelo u gornji deo tabele. Tada smo konačno mogli mirnije da dišemo, jer smo ostvarili osnovni cilj, a istovremeno smo počeli da razmišljamo ne samo o završnici sezone, već i o onome što nas očekuje u narednom period – kaže Jojić.

Sezona je završena plasmanom na visoko peto mesto, ali u Železničaru nema predaha. Letnju pauzu u klubu koriste za intenzivan rad na formiranju tima za narednu sezonu, a najveći deo okosnice ekipe već je zadržan. Klub je sačuvao nekoliko iskusnih igrača koji će i naredne godine imati važnu ulogu u razvoju mladog sastava, dok se paralelno radi na dovođenju pojačanja na pozicijama na kojima je tim bio najtanji.

–Dogovorili smo nastavak saradnje sa prošlogodišnjim kapitenom Markom Tomićem, koji će ući u četvrtu sezonu u našem klubu. Ostaje i Miloš Rović, jedan od najiskusnijih igrača i pravi motor ekipe. Prošle sezone imali smo izuzetno mlad sastav, sa prosekom od svega 18 godina, tako da su njih dvojica svojim iskustvom mnogo značili mlađim igračima, kako na treninzima, tako i na utakmicama.

Jojić potvrđuje da će dres Železničara ponovo nositi i Igor Pešut, koji se vraća nakon epizode u Hrvatskoj.

–Igor je prošle sezone počeo prvenstvo sa nama, a kada smo obezbedili opstanak, dobio je priliku da se okuša u Zagrebu. Drago mi je što će ponovo biti deo naše ekipe. Tu je i Nikola Petrović iz Inđije, tako da smo sačuvali kostur tima na kojem želimo da gradimo narednu sezonu.

Do početka prvenstva u klubu planiraju da angažuju još nekoliko igrača.

–Fokusirani smo na dovođenje jednog visokog igrača i jednog beka. Verujemo u ovu ekipu i u ono što radimo. Momci treniraju tokom čitavog leta i po tome smo jedan od retkih klubova u ligi. Ponosni smo što smo uspeli da izgradimo takav sistem rada i verujemo da će nam on doneti rezultate i u narednoj sezoni.

D.T.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.