Pećinački bazeni u utorak ne rade, od srede ponovo otvoreni

Uprava Bazena Pećinci najavila je da bazeni neće raditi u utorak, 18. avgusta, zbog najavljene niže dnevne temperature.

Već od srede, 19. avgusta, pećinački bazeni će raditi svakoga dana po ustaljenom radnom vremenu, od 10.00 do 19.00 časova.

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