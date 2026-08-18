Najava isključenja struje za sredu, 19. avgust

Za sredu, 19. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Veliki Radinci od 08:00 do 12:00 časova

Celo naseljeno mesto Veliki Radinci

Kuzmin od 09:00 do 10:00 časova

Vuka Karadžića od br. 31-81 i 38-90

Grgurevci od 10:30 do 11:30 časova

Školska 15-29, 12-30

Palih boraca 18-22, 2, 33

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo ukoliko se radovi završe ranije da ranije uključi KDS.

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