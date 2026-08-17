Najava isključenja struje za utorak, 18. avgust

Za utorak, 18. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Grgurevci od 08:00 do 12:00 časova

celo selo

Sremska Mitrovica 09:00 do 14:00 časova

Žrtava fašizma od broja 1 do 5, od 2 do 28 i b.b.

Stari šor od br. 1-33 i 2-38

Ribarske obale od broja 28 do 46, broja 1 i b.b.

Bulevar Konstantina Velikog od broja 2 do 28

Semafor na raskrsnici Bulevar

Konstantina Velikog – 16. divizije

GRO za potrebe Hidrosrema

Automatski zalivni sistem na kružnoj

raskrsnici Bul. K. Velikog

Dečji vrtić “Maslačak” – Bulevar

Konstantina Velikog broj 10

Vašica od 10:30 do 11:30 časova

Vojvođanska od broja 3 do 35 i od 2 do 34

Kuzmin od 13:30 do 14:30 časova

Savska od broja 133 do 187, od 118 do 172 i b.b.

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