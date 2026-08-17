  • ponedeljak, 17. avgust 2026.
Najava isključenja struje za utorak, 18. avgust
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Najava isključenja struje za utorak, 18. avgust

17. avgust 2026. godine

Za utorak, 18. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Grgurevci od 08:00 do 12:00 časova

celo selo

Sremska Mitrovica 09:00 do 14:00 časova

Žrtava fašizma od broja 1 do 5, od 2 do 28 i b.b.
Stari šor od br. 1-33 i 2-38
Ribarske obale od broja 28 do 46, broja 1 i b.b.
Bulevar Konstantina Velikog od broja 2 do 28
Semafor na raskrsnici Bulevar
Konstantina Velikog – 16. divizije
GRO za potrebe Hidrosrema
Automatski zalivni sistem na kružnoj
raskrsnici Bul. K. Velikog
Dečji vrtić “Maslačak” – Bulevar
Konstantina Velikog broj 10

Vašica od 10:30 do 11:30 časova

Vojvođanska od broja 3 do 35 i od 2 do 34

Kuzmin od 13:30 do 14:30 časova

Savska od broja 133 do 187, od 118 do 172 i b.b.

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