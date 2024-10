Najava isključenja struje za petak, 11. oktobar

Za petak, 11. oktobar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 08:30 do 11:00 časova:

Dr. Milana Kostića od broja 68 do 120, broj 9 i bb

Atletski stadion Dr. Milana Kostića bb

Fruškogorska bb

Banjalučka od broja 1 do 29 i bb

Krajiška od broja 1 do 17, od 18 do 52 i bb

Petra Kočića broj 3

VI istočno bosanske brigade broj 32a

Kuzmin od 09:00 do 10:00 časova

Ravnjanska

Nikole Radojčića od broja 99 do 129, od 92 do 136 i bb

Planinska od broja 48 do 62

Vašica od 10:30 do 11:30 časova

Lenjinova od broja 132 do 148, od 119 do 149 i broj 66

