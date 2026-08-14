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Jedna nesreća, dve osobe povređene
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Jedna nesreća, dve osobe povređene

14. avgust 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj su dve osobe povređene..

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