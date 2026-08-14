Najava isključenja struje za ponedeljak, 17. avgust

Za ponedeljak, 17. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Bešenovo od 08:00 do 10:00 časova

Ćukovac 11-43, 12-60A

Ledinska 1-5, 2-10, 24, 38A, 38B, 58-64 i bb

Omladinska 25-29, 16, 40 i bb

Surduk 1-39, 2-40 i bb

Draginje Nikšić 1-15, 2-6 i bb

Maršala Tita 3-25, 2-36

Vikend naselje Mutalj od 10:30 do 11:30 časova:

Mutalja бб

Kovačev breg 3

Bešenovo od 12:00 do 14:00 časova:

Ćukovac 1-9, 2-10

Lenjinova 1-99, 2-100 i bb

Bešenovački Prnjavor od 12:00 do 14:00 časova

Vikend naselje bb

Orlovac bb

Beočinska 1, 15-49, 181 i bb

Ž. Bogojevića 1-55, 2-36, 74, 82 i bb

Beli kamen bb

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