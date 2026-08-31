Najava isključenja struje za utorak, 1. septembar

Za utorak, 1. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Bešenovački Prnjavor od 08:00 do 11:00 časova

celo selo

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Zmaj Jovina od br. 5-21 i 2-12

Svetog Dimitrija od br. 17-39 i 26-30; 36-42

Stari šor br. 131

A. Čarnojevića od br. 2-8

Supermarket IDEA A. Čarnojevića bb

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Naselje Kamenjar od br. 1-9 i 2-8 i br. 22 i b.b

Marsilijeva od br. 16a-20g

Naselje Kamenjar br. 10, 11, 12, 13, 14 i 15

Naselje Kamenjar garaže od br. 1-16

Vojvode Stepe od br. 28-32 i br. 44, 51, 83 i b.b.

Dečji vrtić “Zvezdica

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