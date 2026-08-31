Najava isključenja struje za utorak, 1. septembar

Za utorak, 1. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Bešenovački Prnjavor od 08:00 do 11:00 časova
celo selo
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Zmaj Jovina od br. 5-21 i 2-12
Svetog Dimitrija od br. 17-39 i 26-30; 36-42
Stari šor br. 131
A. Čarnojevića od br. 2-8
Supermarket IDEA A. Čarnojevića bb
Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova
Naselje Kamenjar od br. 1-9 i 2-8 i br. 22 i b.b
Marsilijeva od br. 16a-20g
Naselje Kamenjar br. 10, 11, 12, 13, 14 i 15
Naselje Kamenjar garaže od br. 1-16
Vojvode Stepe od br. 28-32 i br. 44, 51, 83 i b.b.
Dečji vrtić “Zvezdica