Počela prijava penzionera za vaučere za odmor u Srbiji

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da penzioneri čija penzija iznosi do 80.000 dinara od 3. avgusta mogu da podnesu zahtev za vaučere za odmor u Srbiji u svim poštama širom zemlje.

Mali je precizirao da je podnošenje zahteva počelo 3. avgusta u osam sati, te da je Vlada za ovu namenu opredelila 300 miliona dinara, odnosno po 10.000 dinara za 30.000 vaučera.

On je pozvao penzionere da iskoriste ovu meru državne podrške i da, uz zahtev koji se nalazi na sajtu Ministarstva turizma i omladine, podnesu i potvrdu o rezervaciji smeštaja, a da će se prijave rangirati prema datumu i vremenu prijema na šalterima „Pošte Srbijeˮ.

-Ovo je mera koja se, kroz razgovore sa penzionerima, pokazala kao veoma učinkovita, budući da vlada veliko interesovanje za odmor u Srbiji i zato je ponavljamo jer želimo državu po meri njenih građana -rekao je Mali.

Prvi potpredsednik Vlade je napomenuo da je prijava ugostitelja za učešće u programu počela preko sistema eTurista i da je do sada prijavljeno više od 2.150 ugostitelja.

-Postupak prijavljivanja je jednostavan i podrazumeva unos nekoliko osnovnih podataka, a vaučer se isporučuje na navedenu adresu. Takođe, potrebno je uneti i naziv ugostiteljskog objekta iz potvrde o rezervaciji, kao i period rezervacije smeštaja – naveo je Mali.

Prema njegovim rečima, vaučeri se mogu koristiti za boravak u trajanju od najmanje pet noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera, dok je krajnji rok za korišćenje 1. novembar 2026. godine.

Od početka pandemije koronavirusa, kako je podsetio, realizovano je 19 različitih programa jednokratne novčane pomoći građanima, ukupne vrednosti 280 milijardi dinara. Podršku su dobili penzioneri, svi punoletni građani, mladi, majke, građani na Kosovu i Metohiji, nezaposleni, kao i druge kategorije stanovništva.

-Novi paket mera jasno je usmeren na prioritetne grupe stanovništva, penzionere i socijalno i zdravstveno ugrožene građane – rekao je Mali i zaključio da su to potezi odgovorne države koja brine o svojim građanima.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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