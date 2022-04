Za četvrtak, 7. april najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:30 do 12:00 časova

Banatska,

Bačka,

Lička,

Crnogorska

Devet Jugovića od broja 1 do 61, od 2 do 24 i bb

15.maja od broja 5 do 15 i od 8 do 16

Laćarak od 11:30 do 12:30 časova

Partizanska od broja 63 do 107 i od 78 do 122

Veliki Radinci od 13:30 do 14:30 časova

Fruškogorska od broja 11 do 31, od 4 do 44 i bb

Zadružna brojevi 6, 26, 76 i bb

Kukujevci od 09:00 do 12:00 časova

celo selo

