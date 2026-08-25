Festivalski vikend na Hipodromu: Art Front okupio regionalnu muzičku scenu

Sremska Mitrovica je proteklog vikenda bila domaćin četvrtog izdanja Art Front festivala, koji je na gradskom hipodromu okupio brojne posetioce i ponudio dva dana muzike, druženja i dobre atmosfere. Mitrovčani, ali i gosti koji su stigli iz različitih krajeva, imali su priliku da uživaju u pažljivo osmišljenom muzičkom programu, lokalnoj gastronomiji i sadržajima koji su i ove godine potvrdili prepoznatljiv karakter festivala. Art Front tako nastavlja da gradi svoju priču, pokazujući da se snaga jednog festivala ne meri njegovom veličinom, već iskustvom koje ostavlja iza sebe.

Ovogodišnji program okupio je neka od najzanimljivijih imena regionalne muzičke scene, povezujući različite žanrove, od hip-hopa i popa, preko alternativnog roka, do satire i performansa.

Prvo festivalsko veče, 21. avgusta, donelo je spoj različitih muzičkih izraza i generacija. Na bini su se smenjivali Zoster, Vojko V, Coby i Who See, a publika je imala priliku da čuje izvođače koji su, svako na svoj način, obeležili savremenu regionalnu scenu.

Među njima je bila i crnogorska grupa Who See, koja je premijerno nastupila pred mitrovačkom publikom i ujedno otvorila ovogodišnje izdanje festivala. Njihov nastup obeležili su pozitivna energija, humor i dobra komunikacija sa publikom, a utisci nakon koncerta bili su više nego pozitivni.

-Utisci su fantastični, sjajno ozvučenje, sjajan prostor, dosta ljudi i prava festivalska atmosfera. S obzirom na to da smo u Sremsku Mitrovicu stigli dan ranije, imali smo dovoljno vremena da obiđemo grad i upoznamo ljude. Shvatili smo da je mentalitet ovdašnjih ljudi dosta lagan, da su opušteni, gostoprimljivi i ljubazni. Inače, mi smo na sceni više od dve decenije i publika je za to vreme imala priliku da upozna naše pesme. Svesni smo da imamo publiku širom našeg govornog područja, ali smo svaki put zadovoljni kada vidimo da se ta energija ponavlja iz svirke u svirku, da ljudi vole da nas vide i čuju i da pevaju zajedno sa nama, što je i sada bio slučaj – rekao je Dejan Dedović, poznatiji kao Deda ili Deduh, član grupe Who See.

Pred publikom u gradu na Savi, Dedović je najavio više od 15 novih pesama koje bi uskoro trebalo da ugledaju svetlost dana. Kako je istakao, i novi materijal biće inspirisan svakodnevnim životom, po čemu je ovaj crnogorski duo i prepoznatljiv. Sudeći po njegovim rečima, boravak u gradu na Savi protekao je u odličnom raspoloženju, a Dedović je poručio da bi se rado ponovo vratio.

Coby je prvo festivalsko veče publiku poveo kroz hitove koji su obeležili poslednju deceniju regionalne pop i trap scene, Zoster je doneo prepoznatljivu kombinaciju rege, roka i ska zvuka, uz tekstove u kojima se prepliću ironija i društveni komentar, dok je Vojko V svojim karakterističnim spojem humora, ironije i trap estetike još jednom pokazao zbog čega zauzima posebno mesto na regionalnoj muzičkoj sceni.

Drugi festivalski dan, 22. avgusta, bio je u znaku alternative, performansa i kultnih regionalnih izvođača. Veče je otvorio Rambo Amadeus, koji je svojim karakterističnim spojem muzike, satire, improvizacije i performansa publici ponudio nešto više od klasičnog koncertnog nastupa.

Zadovoljan organizacijom festivala i prijemom publike, Rambo Amadeus zahvalio je organizatorima na pozivu i istakao da su svoj deo posla odradili na visokom nivou. Posebno je ukazao na značaj ovakvih događaja za manje sredine, kojima, kako smatra, tokom godine nedostaje dovoljno prilika za okupljanje, druženje i povezivanje ljudi.

-Važno je u malim gradovima negovati ovakve festivale, važnije nego u velikim. U velikim sredinama ima puno događaja, dok bi u malim gradovima celo leto trebalo da bude neki festival, malo džeza, malo roka, tamburica… Da narod dođe, okupi se, socijalizuje. Nama je u ovoj epohi potrebna resocijalizacija, da ljudi ponovo uspostave kontakt i da se druže – rekao je Rambo Amadeus nakon nastupa.

Publiku je zatim dodatno razgalila grupa Zabranjeno pušenje, jedno od kultnih imena regionalne scene, čiji zvuk već decenijama povezuje rok, humor i društvenu satiru. Usledio je nastup Brkova, koji su doneli svoj prepoznatljivi „punk folk wellness“ zvuk, koji kombinuje punk energiju, folk melodiku i turbo-folk estetiku uz satiričan i direktan pristup.

Davor Sučić iz grupe Zabranjeno pušenje ocenio je da su festivali danas jedno od retkih mesta na kojima se muzičari i publika okupljaju, druže i razmenjuju energiju. Kako je rekao, susreti sa kolegama dodatno podstiču izvođače da publici pokažu najbolje od sebe.

-Uvek je lepo doći na ovakve festivale. To su poslednja ostrva druženja i zajedništva. Tada vidimo i kolege i prijatelje, a istovremeno se na neki način i „takmičimo“ sa njima. Svaki bend pokušava da bude najbolji što može, da ostavi utisak i da ga ljudi zapamte – rekao je Sučić.

Festival je zatvoren nastupom benda Vizelj, koji je publici doneo karakterističnu kombinaciju garažnog roka, psihodelije i eksplozivne koncertne energije.

Tokom festivala posetioci su, pored muzičkog programa, imali priliku da uživaju i u gastronomskoj ponudi lokalnih ugostitelja i proizvođača, koji su kroz svoje menije predstavili ukuse i specifičnosti sremske kuhinje. Za predah između nastupa bila je namenjena i „chill zona“, prostor za odmor, druženje i uživanje u festivalskoj atmosferi.

D.T.

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