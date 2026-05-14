U Šidu obeležena Nedelja Crvenog krsta

U okviru obeležavanja Nedelje Crvenog krsta, u Šidu je održana kreativna i edukativna radionica na temu difuzije Crvenog krsta sa grupom predškolskog uzrasta iz vrtića “Sunce” iz Šida.
Mališani su kroz igru, druženje i zanimljive aktivnosti učili o svetu oko sebe – izrađivali su znak Crvenog krsta od krep papira, duvali balone i sa puno osmeha učestvovali u radionicama koje podstiču zajedništvo, humanost i kreativnost.
Moto ovogodišnje Nedelje Crvenog krsta „Ujedinjeni u humanosti“ još jednom nas je podsetio koliko su ljubaznost, pomaganje i solidarnost vrednosti koje se uče od najranijeg detinjstva