Kretanjem do zdravlja: Predavanje o značaju fizičke aktivnosti u Šašincima

Redovna fizička aktivnost jedan je od ključnih faktora u očuvanju zdravlja,a povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti, Polivalentna služba Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica, organizovala je i realizovala interaktivno predavanje o ovoj temi.

Juče su meštanima Šašinaca i članicama Udruženja žena Šašinci ,o značaju fizičke aktivnosti govorile medicinske sestre Sanja Matić i Nevena Tedić. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom „Kretanjem do zdravlja“, a slušaoci su imali priliku da čuju na koje sve načine fizička aktivnost utiče na opšte zdravstveno stanje svakog pojedinca, ali i na očuvanje zdrave funkcije ljudskog organizma, kako u fizičkom tako i u psihičkom i mentalnom smislu i ako se upražnjava na umeren i adekvatan način ( u zavisnosti od godina života, pola,konstitucije), umnogome može uticati na očuvanje vitalnosti, kondicije i životne funkcije.

Posebno je istaknuto da redovno vežbanje dovodi do snižavanja krvnog pritiska i smanjenja telesne mase, efikasnijeg rada srca, smanjenja nivoa hormona stresa, itd. Šetnja, vožnja bicikla, trčanje utiču na dobro raspoloženje i kognitivne sposobnosti.

Učesnici jučerašnjeg događaja bili su veoma zainteresovani za aktivno učešće, čemu je doprinela neposrednost i posvećenost predavača – svima je izmeren krvni pritisak, a nakon toga urađene su vežbe istezanja i zagrevanja, što je dodatno doprinelo uspešnoj realizaciji obeležavanja Dana fizičke aktivnosti u Šašincima.

Izvor: Zdravstveni centar Sremska Mitrovica

