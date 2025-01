Produžetak gasne distributivne mreže u Noćaju

Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa “Srem-gas” Sremska Mitrovica u prethodnom periodu radilo je na izgradnji produžetka distributivne gasne mreže u Noćaju.

U prvoj fazi ovog projekta, u julu 2024. godine, izgrađena je mreža u ulicama Radivoja Bogdanovića i Milorada Jelikića u dužini od 1800 metara, sa osam kućnih gasnih priključaka. Vrednost izvedenih radova je bila oko 4,6 miliona dinara.

Druga faza je otpočela ove jeseni i podrazumeva izgradnju distributivne gasne mreže u Ulici Milorada Jelikića u dužini od 800 metara, sa osam kućnih gasnih priključaka, a vrednost investicije je nešto više od dva miliona dinara.

Prema rečima vršioca dužnosti direktora JP „Srem-gas“ Dražena Riđošića svi oni potrošači koji potpišu ugovor sa „Srem-gasom“ mogu da očekuju kontinuirano snabdevanje ovim energentom što je izuzetno važno, posebno u zimskom periodu koji je pred nama – rekao je Riđošić.

Direktor je naveo da se priključak na gasnu mrežu može platiti u celosti, sa popustom od 5 odsto ili na pet, odnosno jedanaest mesečnih rata.

Kako je kratko istakao predsednik saveta Mesne zajednice Noćaj Vladimir Ančić, kroz brojne različite projekte do sada realizovane, ali i one koji će to tek biti, radi se na tome da život na selu bude podjednako kvalitetan kao i u gradu.

-Ulaganja u ruralne sredine imaju ključnu ulogu u očuvanju stanovništva na selu i sprečavanju daljeg odliva ljudi u gradove. Proteklih decenija, veliki broj ljudi je napustio sela u potrazi za boljim ekonomskim i životnim uslovima u urbanim sredinama. Međutim, održiv razvoj sela, uz podršku odgovarajućih investicija, može u velikoj meri uticati na stabilizaciju ovog trenda. Mi u Noćaju se trudimo da unapredimo kvalitet života, ulažemo u školu, što je jako bitno, u putnu infrastrukturu, onoliko koliko je to u mogućnosti, radimo na uređenju pojedinih delova mesta, a u smislu formiranja parkića za najmlađe. Zatim radili smo na uličnoj rasveti, atarskim putevima, čistili deponije i slično… Gasifikacija Noćaja je startovala pre deceniju i po, a radovi su sada nastavljeni i verujem da će jedan deo meštana „raširenih ruku“ dočekati ovu investiciju. Gas je, kada se napravi računica, jedan od najjeftinijih, a svakako i visoko ekološki način grejanja – rekao je Ančić.

Podsećanja radi, gasifikacija Noćaja otpočela je još 2006. godine, a od tada mreža je izgrađena u nekoliko ulica – Save Sretenovića, Luke Sretenovića, Bore Sretenovića, Milorada Jelikića, Mladena Parmakovića, Radivoja Bogdanovića i Stojana Pandurevića. Broj priključaka je trenutno 58, od toga je 5 neaktivnih, a 5 je novih neaktiviranih još.

