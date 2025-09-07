U sredu počinju radovi na bunaru u Ljubi

Kako bi se obezbedilo kvalitetnije snabdevanje vodom stanovništva naselja Ljuba, u opštini Šid, u sredu, 10. septembra, počeće radovi na revitalizaciji bunara u ovom selu koji će trajati 10 dana.

Za vreme izvođenja radova stanovništvo će se snabdevati vodom iz cisterne JKP „Vodovod“ Šid. Domaćinstva kojima je potrebna veća količina vode za pojenje stoke i slično, potrebno je da se jave u MZ Ljuba.

JKP „Vodovod“ Šid će svako jutro razvoziti vodu na adrese koje budu dostavljene Mesnoj zajednici, a cisterna „Vodovoda“ biće 24 sata postavljena u centru naselja.

JKP „Vodovod“ Šid se zahvaljuje stanovnicima Ljube na razumevanju.

