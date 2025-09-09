  • utorak, 9. septembar 2025.
Počela 47. kampanja u pećinačkoj šećerani
Počela 47. kampanja u pećinačkoj šećerani

9. septembar 2025. godine

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić potpalio je krečnu peć u proizvodnom centru Fabrike šećera Sunoko u Pećincima, čime je zvanično počela 47. kampanja prerade šećerne repe.

On je tim povodom istakao da je pećinačka šećerana jedan od najznačajnijih prerađivačkih kapaciteta u pećinačkoj opštini koji razvija saradnju sa poljoprivrednim proizvođačima i poželeo rukovodstvu i zaposlenima još jednu uspešnu i profitabilnu kampanju.

Po rečima tehničkog direktora pećinačke šećerane Branislava Bogdanovića, kampanja ove godine počinje malo kasnije u odnosu na prethodne godine.

-Repa je tehnološki dobrog kvaliteta. Malo je sitnija, ali joj vreme ide na ruku, tako da na kontrolnim uzorcima iz dana u dan beležimo porast digestije i prinosa. U fabrici je u planu prerada oko 450.000 tona repe, a ako nas vremenski uslovi posluže prerada bi trajala sedamdesetak dana. Ono što je bitno napomenuti, posle 30 godina u planu je da se do kraja godine u Pećincima šećer ponovo pakuje u pakovanje od jednog kilograma namenjeno za široku potrošnju, jer se do sada u našem centru šećer pakovao samo u industrijska pakovanja – ocenio je Bogdanović.

Peć je potpaljena u prisustvu zaposlenih u proizvodnom centru u Pećincima.

