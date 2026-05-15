Priznanja stigla u Srem: Nagrade najboljima u programu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

U Pokrajinskoj vladi uručene su nagrade predstavnicima 53 najuspešnije vaspitno-obrazovne ustanove u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, u okviru programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“.

Ovaj projekat, koji se uspešno realizuje već sedamnaest godina, pokrenut je sa ciljem podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine i razvijanja lične odgovornosti kod dece i mladih, ali i šire lokalne zajednice, u vrtićima i školama širom Vojvodine.

Program okuplja osam partnera, čiji su predstavnici danas uručili nagrade najuspešnijim učesnicima u ekološkim aktivnostima. Reč je o pet pokrajinskih sekretarijata – za urbanizam i zaštitu životne sredine, za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao i za privredu i turizam. Partneri na projektu su i Grad Novi Sad – Gradska uprava za zaštitu životne sredine, JP „Vojvodinašume“ i Pokret gorana Vojvodine.

Koordinator programa i podsekretar Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Brankica Tabak obratila se u ime resornog sekretarijata, koji je nosilac projekta, i istakla zadovoljstvo kontinuitetom koji vaspitno-obrazovne ustanove i partneri pokazuju u njegovoj realizaciji.

U školskoj 2025/2026. godini nagrađene su vaspitno-obrazovne ustanove sa teritorije 30 gradova i opština: Ada, Alibunar, Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Bačka Topola, Beočin, Vršac, Žitište, Zrenjanin, Inđija, Irig, Kikinda, Kovačica, Novi Sad, Kula, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Kneževac, Pećinci, Plandište, Senta, Sečanj, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Ruma i Čoka.

Nagrade koje su učesnici osvojili za najuspešnije realizovane ekološke aktivnosti obuhvataju jednodnevne izlete u zaštićena područja – Nacionalni park „Fruška gora“ i Specijalni rezervat prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“, uz obilazak Stražilova i Sremskih Karlovaca, kao i vožnju katamaranom Dunavom. Za nagrađene učesnike organizovani su i jednodnevni izleti u zaštićena područja kojima upravlja JP „Vojvodinašume“, u okviru specijalnih rezervata prirode „Gornje Podunavlje“ i „Obedska bara“. Pored toga, za nagrađene ustanove obezbeđeni su i promotivni materijali, kao i seminari namenjeni nastavnicima.

Izvor: Vlada AP Vojvodine

