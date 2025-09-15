Pudarski dani u Irigu po 33.put

Irig-33.Pudarski dani u Irigu održaće se od 18. do 20.septembra na Ribarskom trgu. Društvo Irižana tradicionalno po 33.put organizuje trodnevnu manifestaciju posvećenu vinarima, vinogradarima i pudaru, čuvaru vinograda. Otvaranje je zakazano za četvrtak 18.septembar u dvorištu školskog restorana u Vinskoj ulici, a za glavni muzički deo programa zaduženi su „Fenečki biseri“ koji će nastupiti u petak 19. i Peđa Jovanović, čiji je koncert zakazan za subotu 20.septembar. Lokalni rok bend SЅI nastupiće u petak. Tokom manifestacije biće održani tradicionalni Pudarev sajam vina, brojna dečija takmičenja, maskenbal, folklorni i nastupi učenika muzičke škole. Subota je dan rezervisan za gađanje iz praćke i kuvanje pudarskog paprikaša. Manifestaciju je podržala Opština Irig.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.