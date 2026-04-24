POLJOPRIVREDNI RADOVI U TOKU: Dobre prognoze

Za razliku od prethodnih nekoliko godina ova zima je pogodovala ozimim usevima, na poljima se vidi da pšenica dobro napreduje. Bilo je snega i u našim predelima, proleće je stizalo dugo, uz blagi porast temperature što je omogućilo ne samo dobar rast žita, već i neometano napredovanje voća. Aprilske kiše podstakle su rast useva ali je promenljivo vreme donekle usporilo setvu.

U pazovčakom ataru veliki proizvođači, pre svega, zemljoradničke zadruge, ove godine su zasejale nešto više šećerne repe nego prošle godine i kažu da usev dobro napreduje.

Setva kukuruza je u toku, agronomi smatraju da su uslovi sada, bezmalo, idealni a optimalan rok za setvu je u toku. Zbog lošijih prinosa prošlih godina, nešto manje površina će biti zasejano kukuruzom, najavljuju proizvođači. Na poljima je počela i setva suncokreta. Po oceni znalaca ova biljka bi mogla da zauzme veće površine nego ranije, na ušrtb soje i delimično kukuruza.

Zabrinutost zemljoradnika, osim zbog vremenskih prilika, ove godine znatno je veća zbog situacije u svetu. U tom smislu umirujuće su nedavne izjave ministra poljoprivrede Dragana Glamočića, koji je rekao da je snabdevanje gorivom, đubrivom i svim ostalim sirovinama stabilno. Cena dizela za poljoprivrednike sada je 184 dinara i ne bi trebalo da raste. Poljoprivrednici su se, uglavnom, obezbedili i tek po neki traktor se nađe na pumpi.

Postizanje visokih prinosa zahteva kontinuiranu primenu agrotehničkih mera i hemijskih sredstava, đubriva i pesticida. Za šećernu repu uskoro će biti potrebno početi tretmane zaštite od korova a za voćnjake uveliko je aktuelna primena fungicida i insekticida. Slično je i sa povrćem u staklenim baštama i plastenicima. U Staroj Pazovi ovih dana se formiraju redovi ispred poljoprivrednih apoteka gde nam kažu da se prodaje „sve za prskanje“.

Poljoprivrednici, u velikom sezonskom poslu, još se ne izjašnjavaju o uslovima proizvodnje i vrlo oprezno izražavju nadu da će rod ove godine biti bolji nego prethodnih.

Branka Topalović

