Sredinom septembra, Udruženje slikara i književnika „Podunavlje” iz Starih Banovaca organizovalo je drugu likovnu koloniju pod nazivom „Širok Dunav, ravan Srem”. Ova manifestacija okupila je 25 slikara, jednog vajara i 15-oro dece, koji su tokom dana stvarali dela inspirisana pejzažima Vojvodine i lepotom Dunava.
Posebnu pažnju privuklo je učešće mladih umetnika, čije je stvaralaštvo izazvalo veliko interesovanje i ljubav prema umetnosti.
Veliku podršku likovnim umetnicima pružili su i pisci i pesnici koji su se predstavili u završnom delu programa. Udruženje „Podunavlje” vode tri slikarke — Gordana Marković Radišić (predsednica), Dobrinka Šašić (potpredsednica) i Ljuba Zorić (sekretarka).
Organizatori su zahvalili svima koji su podržali održavanje kolonije i pozvali posetioce da zajedno sa umetnicima otvore vrata novih stvaralačkih mogućnosti.
