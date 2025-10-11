  • subota, 11. oktobar 2025.
Širok Dunav, ravan Srem
Širok Dunav, ravan Srem

11. oktobar 2025. godine

Sredinom septembra, Udruženje slikara i književnika „Podunavlje” iz Starih Banovaca organizovalo je drugu likovnu koloniju pod nazivom „Širok Dunav, ravan Srem”. Ova manifestacija okupila je 25 slikara, jednog vajara i 15-oro dece, koji su tokom dana stvarali dela inspirisana pejzažima Vojvodine i lepotom Dunava.

Posebnu pažnju privuklo je učešće mladih umetnika, čije je stvaralaštvo izazvalo veliko interesovanje i ljubav prema umetnosti.

Veliku podršku likovnim umetnicima pružili su i pisci i pesnici koji su se predstavili u završnom delu programa. Udruženje „Podunavlje” vode tri slikarke — Gordana Marković Radišić (predsednica), Dobrinka Šašić (potpredsednica) i Ljuba Zorić (sekretarka).

Organizatori su zahvalili svima koji su podržali održavanje kolonije i pozvali posetioce da zajedno sa umetnicima otvore vrata novih stvaralačkih mogućnosti.
G. M. R.

