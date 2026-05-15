Kviz o Branku Ćopiću održan u Kuzminu i Mačvanskoj Mitrovici

U Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Kuzminu održan je osmi po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda. Učenici su se takmičili u znanju i brzini.
U kvizu su učestvovali:
I ekipa:
•Mia Milinković
•Anastasija Danilović
II ekipa:
•Veljko Makivić
•Bogdan Milivojević
Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učeniku Mihaelu Vizićaninu (III-1).
Pobednici kviza su Veljko Makivić i Bogdan Milivojević.
Članice žirija bile su Maja Babić i Jovana Božić Kurajić.
Potom je u Osnovnoj školi „Dobrosav Radosavljević Narod“ održan je deveti po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda.
U kvizu su učestvovali:
I ekipa (III-1):
•Emili Okeri
•Lena Pršić
II ekipa (III-2):
•Ema Vučenović
•Lara Đukić
III ekipa (III-3, Salaš Noćajski):
•Mihajlo Vasiljević
•Strahinja Vladisavljević
IV ekipa (III-8, Radenković):
•Sunčica Rudić
•Vladimir Runić
V ekipa (III-7, Noćaj):
•Marija Trivković
•Nina Škrbić
Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učenici Sunčici Rudić (III-8).
Pobednice kviza su Emili Okeri i Lena Pršić.
Članice žirija bile su Dragica Španović i Ksenija Bugarin Radomirov.
Kvizove je organizovala Biblioteka „Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.