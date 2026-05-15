Kviz o Branku Ćopiću održan u Kuzminu i Mačvanskoj Mitrovici
15. maj 2026. godine

U Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Kuzminu održan je osmi po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda. Učenici su se takmičili u znanju i brzini.

U kvizu su učestvovali:

I ekipa:
Mia Milinković
Anastasija Danilović

II ekipa:
Veljko Makivić
Bogdan Milivojević

Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učeniku Mihaelu Vizićaninu (III-1).

Pobednici kviza su Veljko Makivić i Bogdan Milivojević.

Članice žirija bile su Maja Babić i Jovana Božić Kurajić.

Potom je u Osnovnoj školi „Dobrosav Radosavljević Narod“ održan je deveti po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda.

U kvizu su učestvovali:

I ekipa (III-1):
Emili Okeri
Lena Pršić

II ekipa (III-2):
Ema Vučenović
Lara Đukić

III ekipa (III-3, Salaš Noćajski):
Mihajlo Vasiljević
Strahinja Vladisavljević

IV ekipa (III-8, Radenković):
Sunčica Rudić
Vladimir Runić

V ekipa (III-7, Noćaj):
Marija Trivković
Nina Škrbić

Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učenici Sunčici Rudić (III-8).

Pobednice kviza su Emili Okeri i Lena Pršić.

Članice žirija bile su Dragica Španović i Ksenija Bugarin Radomirov.

Kvizove je organizovala Biblioteka „Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

