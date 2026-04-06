  • ponedeljak, 6. april 2026.
Zaplena više od sedam kilograma marihuane i kokaina, trojica osumnjičenih
Vesti | Crna hronika | Ruma | Sremska Mitrovica
0 Komentara

6. april 2026. godine

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici zaplenili su sedam kilograma i 568 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i 19,6 grama materije za koju se sumnja da je kokain i uhapsili V. M. (38), S. P. (51) i B. J. (57), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom kontrole putničkog automobila „audi“ u kojem su se nalazili V. M. i S. P. na području Sremske Mitrovice, policija je pronašla šest kilograma i 473 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, dok je u pretresu kuće B. J. na području Rume oduzeto kilogram i 95 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i 19,6 grama materije za koju se sumnja da je kokain.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku su, uz krivičnu prijavu, privedeni tužilaštvu. Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, određen im je pritvor do 30 dana.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt