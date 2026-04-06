Zaplena više od sedam kilograma marihuane i kokaina, trojica osumnjičenih

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici zaplenili su sedam kilograma i 568 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i 19,6 grama materije za koju se sumnja da je kokain i uhapsili V. M. (38), S. P. (51) i B. J. (57), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom kontrole putničkog automobila „audi“ u kojem su se nalazili V. M. i S. P. na području Sremske Mitrovice, policija je pronašla šest kilograma i 473 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, dok je u pretresu kuće B. J. na području Rume oduzeto kilogram i 95 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i 19,6 grama materije za koju se sumnja da je kokain.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku su, uz krivičnu prijavu, privedeni tužilaštvu. Nakon saslušanja, rešenjem sudije za prethodni postupak, određen im je pritvor do 30 dana.

