Zapažen uspeh pećinačkih učenika na “Primaveri”

Učenici izdvojenog odeljenja u Pećincima Muzičke škole “Teodor Toša Andrejević” iz Rume ostvarili su zapažen uspeh na Internacionalnom festivalu muzike “Primavera”, održanom nedavno u Bjeljini.

Na festivalu je učestvovalo četvoro pećinačkih učenika iz klase nastavnice klavira Ivane Ohmut i svih četvoro su osvojili nagrade. U prvoj kategoriji Marko Pavlović je osvojio prvu, a Magdalena Vasilić drugu nagradu, dok su u pretkategoriji nastupile Jana Kovačević i Ema Maksimović i obe su osvojile prvu nagradu.

Kako nam je rekla Ivana Ohmut, u muzičkoj školi “Teodor Toša Andrejević” u toku su pripreme za prijemni ispit za upis u prvi razred ove škole, a polaznici mogu da biraju između četiri instrumenta, klavira, gitare, tambure i harmonike.

Izvor: www.pecinci.org

