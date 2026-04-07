Zapažen uspeh pećinačkih učenika na “Primaveri”
Učenici izdvojenog odeljenja u Pećincima Muzičke škole “Teodor Toša Andrejević” iz Rume ostvarili su zapažen uspeh na Internacionalnom festivalu muzike “Primavera”, održanom nedavno u Bjeljini.

Na festivalu je učestvovalo četvoro pećinačkih učenika iz klase nastavnice klavira Ivane Ohmut i svih četvoro su osvojili nagrade. U prvoj kategoriji Marko Pavlović je osvojio prvu, a Magdalena Vasilić drugu nagradu, dok su u pretkategoriji nastupile Jana Kovačević i Ema Maksimović i obe su osvojile prvu nagradu.

Kako nam je rekla Ivana Ohmut, u muzičkoj školi “Teodor Toša Andrejević” u toku su pripreme za prijemni ispit za upis u prvi razred ove škole, a polaznici mogu da biraju između četiri instrumenta, klavira, gitare, tambure i harmonike.

Najnovije vesti

Raspored rada službi JKP „Komunalije“ tokom uskršnjih praznika
Policicajci i vatrogasci za decu
Putevi Srbije: Ne otvarajte sms poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine
Zaplena više od sedam kilograma marihuane i kokaina, trojica osumnjičenih
Protekle nedelje rođeno 12 beba u mitrovačkom porodilištu
Izmena režima saobraćaja zbog radova na deonicama auto-puta kroz Srem
Povezane Vesti
Društvo | Vesti

Nagrade najuspešnijima na likovn...

Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica

Program XVII Festivala arheološk...

Društvo | Hronika | Stara Pazova | Vesti

SURDUK: Važno je privući mlade

Kultura

Sred­stva od kon­cer­ta u hu­ma­...

