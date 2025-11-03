Zima bez gripa počinje vakcinom

Na osnovu rezultata epidemiološkog nadzora nad gripom u Sremskom okrugu, broj obolelih je na nivou uobičajenom za vanepidemijski period. Registrovane stope oboljenja sličnih gripu su u porastu, a akutnih respiratornih infekcija u porastu u odnosu na prethodnu nedelju.

Na teritoriji Cremskog okruga, PCR laboratorijskim testiranjem uzoraka pacijenata, potvrđena su dva slučaja infekcija virusom gripa tipova A.

-Pozvao bih sve građane da se zaštite od gripa na vreme i da se što pre vakcinišu u svojim zdravstvenim ambulantama i vakcinalnim punktovima. Protekle tri nedelje, od kako je započela vakcinacija u Sremskom okrugu, aplikovano je 11.601 od ukupno 15.400 distribuiranih doza. Procenat od 75 posto od planirane vakcinacije govori da vakcinacija teče planiranim tokom i do sada nije bilo prijavljenih neželjenih reakcija. Pored vakcinacije pozivam građane i da se pridržavaju opštih mera prevencije gripa. Više informacija, saveta i preporuka građani mogu dobiti u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, kao i na zvaničnoj stranici Zavoda – rekao je Petar Samardžić, vršilac dužnosti direktora Zavoda.

Podsećamo na opšte mere prevencije gripa: pravilno odlaganje upotrebljenih maramica – nakon brisanja nosa, ne držati maramicu po džepovima, u rukama ili u rukavu, već je odložiti u kantu za smeće, higijena ruku toplom vodom i sapunom, naročito nakon brisanja nosa i kijanja, ishrana bogata vitaminima i unošenje dovoljno tečnosti u organizam, redovno provetravanje i osunčavanje prostorija, redovno čišćenje, usisavanje i vlažno prebrisavanje podova, redovno čišćenje predmeta opšte upotrebe – mobilnih telefona, tastature kompjutera, miša, dečijih igračaka (krpene igračke prati u veš mašini, a plastične u toploj sapunici).





