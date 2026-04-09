  • četvrtak, 9. april 2026.
Uručeni paketi hrane za porodice izbeglica i interno raseljenih u Šidu
Društvo | Hronika | Šid | Vesti
0 Komentara

9. april 2026. godine

Komesarka za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević uručila je zajedno sa predsednikom Opštine Šid Zoranom Semenovićem, pakete hrane za 159 porodica izbeglica i interno raseljenih lica.

Istovremeno, otpočela je i isporuka ogreva za 40 porodica iz ovih kategorija, čime se nastavlja kontinuirana briga o najugroženijima.

Stanisavljević je obišla izbegličke porodice i sa njima razgovarala o svakodnevnim izazovima i potrebama kako bi se mere podrške još bolje prilagodile realnim uslovima na terenu.

Na sastanku sa predsednikom Opštine Šid razmotreni su dalji koraci saradnje i mogućnosti za unapređenje podrške izbeglicama i interno raseljenim licima na lokalnom nivou.

Do sada je na teritoriji te opštine podržano gotovo 700 porodica izbeglih i interno raseljenih lica kroz različite vidove pomoći, što predstavlja konkretan rezultat sistemske podrške najugroženijima.

Ove aktivnosti predstavljaju deo širih i kontinuiranih napora koje Komesarijat za izbeglice i migracije ulaže u cilju unapređenja uslova života naših sugrađana koji su bili primorani da napuste svoje domove.

Komesarijat nastavlja sa redovnim obilascima jedinica lokalne samouprave kako bi se neposredno sagledale konkretne potrebe i izazovi.

Poseban akcenat je na unapređenju kvaliteta života, kao i na jačanju institucionalne podrške lokalnim samoupravama radi efikasnije i održive realizacije programa pomoći.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Dodeljeni ugovori za podršku savetodavnim poslovima u zaštiti bilja vredni 199 miliona dinara
categories_image
Obeležen Svetski dan Roma u Rumi
categories_image
Završena izgradnja kapela u Maradiku i Čortanovcima
categories_image
Popinački mališani u poseti zoo-vrtu
categories_image
Obeležavanje 27 godina od početka bitke na Košarama u KC Ruma
categories_image
Novo zelenilo iza zgrada „Apoteke“ u centru Rume
TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt