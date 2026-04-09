Uručeni paketi hrane za porodice izbeglica i interno raseljenih u Šidu

Komesarka za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević uručila je zajedno sa predsednikom Opštine Šid Zoranom Semenovićem, pakete hrane za 159 porodica izbeglica i interno raseljenih lica.

Istovremeno, otpočela je i isporuka ogreva za 40 porodica iz ovih kategorija, čime se nastavlja kontinuirana briga o najugroženijima.

Stanisavljević je obišla izbegličke porodice i sa njima razgovarala o svakodnevnim izazovima i potrebama kako bi se mere podrške još bolje prilagodile realnim uslovima na terenu.

Na sastanku sa predsednikom Opštine Šid razmotreni su dalji koraci saradnje i mogućnosti za unapređenje podrške izbeglicama i interno raseljenim licima na lokalnom nivou.

Do sada je na teritoriji te opštine podržano gotovo 700 porodica izbeglih i interno raseljenih lica kroz različite vidove pomoći, što predstavlja konkretan rezultat sistemske podrške najugroženijima.

Ove aktivnosti predstavljaju deo širih i kontinuiranih napora koje Komesarijat za izbeglice i migracije ulaže u cilju unapređenja uslova života naših sugrađana koji su bili primorani da napuste svoje domove.

Komesarijat nastavlja sa redovnim obilascima jedinica lokalne samouprave kako bi se neposredno sagledale konkretne potrebe i izazovi.

Poseban akcenat je na unapređenju kvaliteta života, kao i na jačanju institucionalne podrške lokalnim samoupravama radi efikasnije i održive realizacije programa pomoći.

Izvor: www.srbija.gov.rs

