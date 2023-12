Inđijska Skupština usvojila rebalans budžeta

Rasprava o trošenju novca iz opštinske kase na sednici inđijske Skupštine bila je veoma detaljna, razgovaralo se o potrošnji, ulaganjima i planiranim investicijama. Predsednik Opštine Inđija Vladimir Gak obrazložio je neophodnost donošenja rebalansa budžeta i odbornicima predstavio njegove najvažnije stavke:

-Jedna od važnijih informacija je da su neke investicije skinute rebalansom, ali one će biti realizovane, odnosno, sredstva će biti obezbeđena, objasnio je Gak.

-Novim rebalansom planiran je opštinski budžet od 4,2 milijarde dinara, kakvo će biti izvršenje, to ćemo videti, kaže predsednik opštine i najavljuje da je predlog budžeta za 2024. godinu trenutno na javnom uvidu i da će se uskoro naći pred odbornicima lokalnog parlamenta.

Predsednik Gak odgovarao je na pitanja odbornika koja se odnose na rešavanje problema organizovanja nastave za decu u Jarkovcima, gde je izneo podatak da je lokalna samouoprava tek nedavno uspela da ostvari pravo uknjižbe postojećeg potencijalnog objekta, koji će u najkraćem roku biti funkcionalan za učenike, a koji je sporan već petnaestak godina, podsetio je Gak.

-U pitanju je čuvena Škola u prirodi, nju ćemo adaptirati za potrebe škole, objekat u koji su deca išla do sada je pod zaštitom države i nije moguće doneti jednostavno rešenje, rekao je Gak, smatrajući da je roditeljima najvažnija bezbednost dece i da je to prioritet.

On je pozvao sve zainteresovane strane da teškoće rešavaju na odgovoran način, da se razgovara o realnim rešenjima, a ne da se, bez ikakve odgovornosti, problemi rešavaju na društvenim mrežama, zaključio je Gak.



