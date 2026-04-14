Promocija zbirke poezije „Pod raspetim vremenom“

Centar za kulturu „Sirmijumart“ organizuje promociju knjige poezije „Pod raspetim vremenom“, autora Marjana Karavle, koja će se održati u petak, 17. aprila, sa početkom u 19 časova, u Centru za kulturu „Sirmijumart“, Stari šor 92. Ulaz je besplatan.

„Pod raspetim vremenom“ je treća zbirka poezije autora Marjana Karavle, stručnog saradnika za likovnu umetnost u Centru za kulturu Stara Pazova. Knjiga je objavljena 2025. godine u izdanju Centra za kulturu Stara Pazova, a promocije su do sada održane u Staroj Pazovi i na Novom Beogradu.

Učestvuju Marjan Karavla, autor, Ljibuška Lakatoš, direktorica „Centra za kulturu Stara Pazova” (predstavnik izdavača knjige) i Predrag Jakšić, dramaturg, teoretičar dramskih umetnosti i medija, pesnik i filmski stvaralac, ujedno i recenzent zbirke.

