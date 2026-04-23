Počeo postupak za isplatu školarina samofinansirajućim studentima za 2025/2026. godinu

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da je, u saradnji sa Upravom za trezor, Bankom Poštanska štedionica i visokoškolskim ustanovama, započelo postupak u cilju isplate sredstava samofinansirajućim studentima koji ostvaruju pravo na povraćaj školarine u školskoj 2025/2026. godini, u rokovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno u dve rate.

Za ove potrebe Ministarstvo prosvete opredelilo je četiri milijarde dinara, a na osnovu podataka koje su dostavile visokoškolske ustanove, na ime povraćaja 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete u školskoj 2024/2025. godini ukupno je isplaćeno 2.354.727.398,68 dinara za 53.892 samofinansirajuća studenta.

Nakon više produženja rokova za postupanje visokoškolskih ustanova i prijavu studenata za studentsku karticu kako bi im se isplatilo 50 odsto troškova po osnovu ukupnog iznosa plaćene referentne školarine u školskoj 2024/2025. godini za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je prvi put upisao, Ministarstvo je zaključno sa 20. aprilom izvršilo isplatu na račune 1.005 studenata, u ukupnom iznosu od 27.596.371,00 dinara, čime je okončana isplata za školsku 2024/2025. godinu.

Ministarstvo podseća na to da se samofinansirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika ne prijavljuju za ostvarivanje ovog prava, već da podatke dostavljaju visokoškolske ustanove, ali da je neophodno da se studenti koji nemaju studentsku karticu ili koji su u međuvremenu zatvorili račun koji je vezan za nju, prijave za istu putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/.

Studentska kartica vezana je za jedinstveni obrazovni broj (JOB) studenata, te student ne mora da podnosi zahtev za novu studentsku karticu zbog prelaska na drugi studijski program, drugu ustanovu ili upisa narednog stepena studija, ali studentska kartica, kao i svaka platna kartica, ima rok važenja, pa Banka Poštanska štedionica, u kojoj su otvoreni računi vezani za studentsku karticu, blagovremeno obaveštava studenta o zameni istekle kartice novom.

Ministarstvo prosvete poziva sve studente koji nisu podneli zahtev za otvaranje studentske kartice da to učine preko portala Uprave za trezor, navodi se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.