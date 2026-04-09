Nastavak direktne podrške obnovi i unapređenju stočnog fonda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je Vlada Republike Srbije usvojila na današnjoj sednici Uredbu o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026. godini.

Izmenama ove uredbe opredeljena su sredstva za podsticaje u stočarstvu i to 24 milijarde dinara za podsticaje za kvalitetna priplodna grla i pet milijardi dinara namenjenih za podsticaje za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja.

Takođe, sredstva u iznosu od više od četiri milijarde dinara raspodeljena su za prvi kvartal premije za mleko u tekućoj godini.

Raspisivanje javnih poziva za navedene podsticaje u stočarstvu očekuje se u narednim danima, a do kraja aprila, u skladu sa Kalendarom podsticaja, koji je objavljen prvi put ove godine.

Ovim merama, kako se navodi, država nastavlja sa direktnom podrškom obnovi i unapređenju stočnog fonda, povećanju proizvodnje mesa i mleka, kao i stabilnosti poslovanja poljoprivrednih gazdinstava.

Navedenim izmenama opredeljena su i sredstva za posebne podsticaje, u ukupnom iznosu od 300 miliona dinara, a koja su namenjena za sprovođenje odgajivačkih programa, proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju, kao i za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja da prilagođava agrarnu politiku potrebama proizvođača, sa jasnim prioritetom jačanja stočarstva kao jednog od ključnih sektora poljoprivrede u Srbiji, navodi se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.