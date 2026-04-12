Na republičkom takmičenju „Dabar“: Prvo mesto za Ivana Demetera

Učenik 4c gimnazije „Branko Radičević“ u Staroj Pazovi, Ivan Demeter, među 156 takmičara iz cele Srbije, osvojio je prvo mesto na Međunarodnom takmičenju iz informatičkog i računarskog razmišljanja, koje je održano krajem marta u Kruševcu. Mladi Staropazovčanin pokazao je izuzetno znanje, razvijeno logičko razmišljanje, visok nivo sposobnosti za rešavanje problema, čime je zasluženo poneo titulu najboljeg u državi, ponosno ističe Gimnazija na svom sajtu. Od Ivana saznajemo da od prvog razreda srednje škole učestvuje u ovoj vrsti takmičenja.

-Pripremao sam se uglavnom tako što mi je nastavnica informatike Dušanka Galečić na mejl slala zadatke, koje sam kući rešavao. Iskreno, nije bilo potrebno ni puno vremena, jer imam već dosta iskustva u ovom takmičenju – kaže Ivan i ističe:

-Možda najvažnije za ovakvo takmičenje je poznavanje kako računarska logika funkcioniše, kako računar rešava probleme. Na takmičenju ima 11, 12 zadataka iz logičkog razmišljanja. Iako nisu toliko vezani za matematiku, dobro poznavanje matematike može pomoći.

Matematika ga je interesovala od osnovne škole ali jednako dobre ocene imao je i iz svih drugih predmeta.

-Pohađao sam Osnovnu školu „Heroj Janko Čmelik“ u Staroj Pazovi, nastava je bila na slovačkom jeziku i u ovoj školi sam prvi put išao na takmičenje iz matematike, fizike, engleskog, hemije i drugih predmeta. Najbolji uspeh sam imao iz engleskog i hemije, išao sam na republičko takmičenje. Iz osnovne škole bih izdvojio nastavnika matematike, Ivana Ječmena, koji se potpuno posvetio meni i mojoj ljubavi ka matematici, redovno mi je držao sekcije i pomagao – seća se Ivan.

Osnovnu školu je završio prosečnom ocenom pet i uz izuzetne uspehe na takmičenjima zaslužio titulu Đaka generacije.

-Što se tiče srednje škole, tu sam takođe bio 5,00 svake godine. Nastavio sam, kao u osnovnoj, da idem na takmičenja iz matematike, fizike, engleskog iz tih predmeta sam i dalje izuzetno dobar. U drugoj godini na državnom takmičenju iz fizike (gama kategorija) sam bio prvi, iz matematike sam dobio treću nagradu a iz engleskog sam zauzeo četvrto mesto. U prvoj godini na državnom takmičenju iz matematike sam dobio treću nagradu a iz fizike sam bio na četvrtom mestu – nabraja Ivan, ove školske godine najozbiljniji kandidat za đaka generacije u staropazovačkoj Gimnaziji.

Jasno je da će moći da bira fakultet.

-Trenutno se dvoumim da li da studiram fiziku u Slovačkoj, u Bratislavi, ili matematiku u Srbiji, u Beogradu. Svakako, nakon završetka osnovnih studija, plan je da na master studije idem negde dalje, a gde tačno, to će samo vreme pokazati – zaključuje naš mladi i izuzetno uspešni sagovornik.

Branka Topalović

