Izmena režima saobraćaja zbog radova na deonicama auto-puta kroz Srem

JP „Putevi Srbije“ d.o.o. Vas obaveštavaju da se od 6. do 9. aprila, u toku svetlog dela dana, izvode radovi na obeležavanju leve ivične i središnje linije, na državnom putu I A reda broj 3, na deonici Sremska Mitrovica – Kuzmin, u smeru ka Šidu a zatim na deonici Kuzmin – Ruma, u smeru ka Beogradu.
Za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka u dužini od 5000m, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.