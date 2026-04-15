Asfaltirani kraci ulice Branka Ćopića u Ljukovu

Javno preduzeće „Inđija put“ asfaltiralo je dva kraka ulice Branka Ćopića u Ljukovu, dužine od 150 metara. Delovi ove ulice u Ljukovu asfaltirani su po prvi put, a mehanizacija javnog preduzeća premešta se u Mesnu zajednicu Maradik, gde se nastavljaju aktivnosti asfaltiranja neasfaltiranih ulica u inđijskoj opštini.

