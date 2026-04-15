Sajam zapošljavanja 16. aprila u Sremskoj Mitrovici

U organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Sremska Mitrovica, u četvrtak, 16. aprila 2026. godine, biće održan prvi ovogodišnji Sajam zapošljavanja.

Sajam će biti organizovan u Poslovno-sportski centar Pinki, u Ulici Svetog Dimitrija 36, u terminu od 11.00 do 12.30 časova.

Tokom trajanja sajma, poslodavci će imati priliku da predstave svoje kadrovske potrebe i uspostave direktan kontakt sa kandidatima, dok će nezaposlena lica moći da se informišu o aktuelnim ponudama za posao.

U okviru događaja biće omogućena i profesionalna selekcija kandidata, kao i informisanje o programima podrške zapošljavanju i dostupnim finansijskim olakšicama.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.