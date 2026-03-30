Željki Avrić „Pečat varoši sremskokarlovačke“

Sremskomitrovačkoj književnici Željki Avrić je na završnoj svečanosti „Prolećnih Brankovih dana 2026“ uručena književna nagrada „Pečat varoši sremskokarlovačke“ za knjigu poezije „Izvan, iznutra“ objavljenu u Izdavačkoj kući „4 SE“ iz Beograda.

Takođe, nagradom „Pečat varoši sremskokarlovačke“ ovenčane su i knjige poezije Jelene Stojsavljević, Miloša Zupca, Marka Bačanovića, Dimitrija Nikolića i Jagode Kljaić.

Nagrade je uručio književnik Nenad Grujičić, direktor „Brankovog kola“, na manifestaciji koja traje već 59 godina i koja je održana 24. marta u Bogosloviji „Sveti Artemije Sremac“ u Sremskim Karlovcima.

U obrazloženju žirija u sastavu, Nenad Grujičić, Jelena Aleksić i Andrej Jelić Mariokov stoji da je knjiga „Izvan, iznutra“ ispevana uglavnom u slobodnom stihu, sa natrunima vezanoga (distih, katren i sonet), čemu je inače pesnikinja vična. „Željka Avrić najpre opeva obespravljeni svet, muškarce i žene sa margine, ljude u nespokoju i neimaštini, u sudaru sa birokratijom i propagandom. Svet nepravde dugoročno je stanište obespravljenih koji izlaz vide u sitnicama i malim radostima. Poezija snažnih stvaralačkih zamaha sa širokim spektrom životnih tema i osećanja na materijalu opore stvarnosti, preobraženom kroz pevanje u čvrsti temelj i visoki krov pesme“.

