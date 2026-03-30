Željki Avrić „Pečat varoši sremskokarlovačke“
30. mart 2026. godine

Sremskomitrovačkoj književnici Željki Avrić je na završnoj svečanosti „Prolećnih Brankovih dana 2026“ uručena književna nagrada „Pečat varoši sremskokarlovačke“ za knjigu poezije „Izvan, iznutra“ objavljenu u Izdavačkoj kući „4 SE“ iz Beograda.

Takođe, nagradom „Pečat varoši sremskokarlovačke“ ovenčane su i knjige poezije Jelene Stojsavljević, Miloša Zupca, Marka Bačanovića, Dimitrija Nikolića i Jagode Kljaić.

Nagrade je uručio književnik Nenad Grujičić, direktor „Brankovog kola“, na manifestaciji koja traje već 59 godina i koja  je održana 24. marta u Bogosloviji „Sveti Artemije Sremac“ u Sremskim Karlovcima.

U obrazloženju žirija u sastavu, Nenad Grujičić, Jelena Aleksić i Andrej Jelić Mariokov stoji da je knjiga „Izvan, iznutra“ ispevana uglavnom u slobodnom stihu, sa natrunima vezanoga (distih, katren i sonet), čemu je inače pesnikinja vična. „Željka Avrić najpre opeva obespravljeni svet, muškarce i žene sa margine, ljude u nespokoju i neimaštini, u sudaru sa birokratijom i propagandom. Svet nepravde dugoročno je stanište obespravljenih koji izlaz vide u sitnicama i malim radostima. Poezija snažnih stvaralačkih zamaha sa širokim spektrom životnih tema i osećanja na materijalu opore stvarnosti, preobraženom kroz pevanje u čvrsti temelj i visoki krov pesme“.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

