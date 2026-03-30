Uspeh šidskih majstora na Samoborskoj salamijadi

Subota, 28. mart ostaće upamćena kao istorijski dan za Srem i Šid. Delegacija udruženja „Sremska svinjokolja i kobasicijada“ nastupila je na 38. Samoborskoj salamijadi sa jasnim ciljem – da potvrdi vrhunski kvalitet i tradiciju koju godinama neguje. Na takmičenju je ostvaren izuzetan uspeh koji će se dugo pamtiti. Ukupno 37 uzoraka kobasica i kulenovih seka, koje su poslali članovi udruženja, nagrađeni su – bez izuzetka. Rezultati: međunarodna kategorija jedna srebrna nagrada, posebna kategorija dve zlatne i 34 srebrne nagrade. Ukupno 37 nagrada za 37 uzoraka predstavlja jedinstven rezultat i potvrdu vrhunskog kvaliteta proizvoda koji dolaze iz Šida i Srema.

Delegacija se u Šid vraća ponosna, sa jasnom porukom – kvalitet, tradicija i posvećenost donose vrhunske rezultate. Manifestacije poput „Sremske Kobasicijade“ i „Srem Klob Kob Festa“ nastavljaju da budu sinonim za vrhunski ukus i standarde koji se prepoznaju širom regiona.

Izvor: sremskakobasicijada.rs

