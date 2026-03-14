U društvu najboljih: Milica Milošević među 120 najuspešnijih učenika u Srbiji

Među 120 najboljih takmičara svoje generacije u znanju, umetnosti i sportu za prošlu godinu u celoj Srbiji je Milica Milošević, ove školske godine učenica prvog razreda Gimnazije „Branko Radičević“ u Staroj Pazovi. Svečana dodela priznanja održana je u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

-To priznanje mi veoma znači, ono predstavlja nagradu za sav uloženi trud, rad i vreme u proteklom školovanju. Dobila sam priznanje jer sam se plasirala u 120 najboljih takmičara Srbije u svojoj generaciji. Nagrada se dodeljivala najboljim takmičarima u oblasti znanja, sporta i umetnosti. Učenici su raspoređeni u tri odeljenja na osnovu uspeha, zlatno, srebrno i bronzano. Ja sam dobila nagradu u oblasti znanja i plasirala se u srebrno odeljenje – kaže Milica.

U staropazovačku Gimnaziju dolazi iz Šimanovaca. Pohađala je Osnovnu školu „Dušan Jerković Uča“, gde je bila je vukovac i đak generacije.

-Takmičila sam se iz većine predmeta u osnovnoj školi, ali najuspešnija sam bila iz istorije gde sam u sedmom razredu osvojila treće mesto na Republičkom takmičenju, kao i iz srpskog jezika i književnosti. Na Republičkom takmičenju iz gramatike sam osvojila drugo mesto, a na Republičkom takmičenju iz književnosti na Književnoj olimpijadi treće mesto. Zainteresovana sam i za prirodne i društvene nauke i želim da proširim svoje znanje iz njih, zbog toga sam i odabrala da upišem opštu gimnaziju u Staroj Pazovi. Oblasti u kojima se najviše pronalazim su istorija i srpski jezik i književnost – objašnjava ova vredna i talentovana devojčica.

Ističe da su joj porodica i predmetni nastavnici bili i jesu najveća podrška.

-Svi oni su mnogo doprineli mom uspehu. Sa nastavnicima sam sam često imala dodatne časove, stalno smo vežbali zajedno. Uspela sam sve ovo da osvojim baš zahvaljujući njima i našem zajedničkom trudu i zalaganju. Oni su izvanredni nastavnici kao i izvanredni ljudi – ističe Milica.

Istim tempom je nastavila i u gimnaziji.

-Trenutno se spremam za takmičenje iz književnosti, Književnu olimpijadu, zatim za takmičenja iz gramatike, istorije i biologije. Dosta se pripremam i veoma je zahtevno, s obzirom da pored četiri takmičenja imam i dosta školskih obaveza. U pripremama mi pomažu profesori koji mi predaju. Što se tiče redovnih školskih obaveza, dobro se snalazim, učim redovno i svaki dan po malo, pa mi kontrolni zadaci i ispitivanja ne predstavljaju problem – dodaje sagovornica.

Stiže i da redovno vežba u teretani a sedam godina je igrala u fokloru. Dosta vremena joj oduzima putovanje u školu.

-Do škole putujem autobusom. Nažalost, čekanje autobusa i putovanje mi oduzimaju dosta slobodnog vremena, ali sam se navikla i naučila da se organizujem – rekla nam je Milica.

U prvom razredu gimnazije primećuje da je, ipak, najviše zanimaju društvene nauke.

-Razmišljala sam o studijama i trenutno me najviše interesuje Pravni fakultet – zaključuje Milica.

B. Topalović

