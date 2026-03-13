U Beočinu otvorena izložba „Virtuelna rekonstrukcija dvorca Orenštajn (Špicer)“

U Kulturnom centru opštine Beočin sinoć je otvorena izložba „Virtuelna rekonstrukcija dvorca Orenštajn (Špicer)“ čiji su autori profesori Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Tom prilikom, beočinsku publiku pozdravili su v.d. direktorka Kulturnog centra opštine Beočin Tanja Drljača, profesor Akademije umetnosti Miroslav Šilić i istoričar umetnosti Dejan Radovanović.

Izložbu je svečano otvorila predsednica opštine Beočin Biljana Janković koja je istakla da virtuelna rekonstrukcija beočinskog dvorca, ne podrazumeva samo prezentaciju njegovog nekadašnjeg izgleda, već predstavlja odgovornost autorskog tima i iskreni pokušaj da se sačuva deo istorije i neprocenjivog svedočanstva o jednom vremenu i zdanju za koje su građani opštine Beočin posebno vezani.

-Imajući u vidu da je dvorac Orenštajn u nadležnosti Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, ali i da moramo biti svesni svih izazova i ograničenja sa kojima se ova ustanova suočava kada su u pitanju objekti od kulturnog i istorijskog značaja širom Vojvodine, u ime Opštine Beočin i njenih građana izražavam nadu da će tema koju otvaramo večeras, podstaći i neophodan dijalog među svim institucijama u Srbiji o budućnosti ovog zdanja, te da će iznedriti viziju mogućeg očuvanja dvorca koji rekonstrukciju odavno zaslužuje. Upravo iz tog razloga, pozdravljam napore svih koji su uzeli učešće na ovom projektu i izražavam zahvalnost na tome što Beočin i njegovo kultutno nasleđe nisu zaboravljeni – poručila je Janković i istakla da Opština Beočin i njeni građani ostaju otvoreni za sve dalje razgovore i pomoć u okviru svojih nadležnosti, sa nadom da će ovakvih događaja ali i drugih inicijativa biti više.

Izložba je u Kulturnom centru opštine Beočin otvorena do 4. aprila a publika će kroz digitalne modele i multimedijalne prikaze moći bliže da se upozna sa arhitektonskim karakteristikama, enterijerom, eksterijerom i kulturnim vrednostima dvorca.

Projekat koji potpisuju profesori novosadske Akademije umetnosti Miroslav Šilić, Vladimir Kubet i Isidora Amidžić sa timom saradnika, nagrađen je Velikom zlatnom Formom na izložbi UPIDIV-a Forma 26 u Novom Sadu i Pohvalom 47. Salona arhitekture u Beogradu 2025. godine.

Foto: Ismet Ademovski

