  • utorak, 16. septembar 2025.
„Gorka pilula“ – šta je „farmakomafija“, a šta istinska farmacija?
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

„Gorka pilula“ – šta je „farmakomafija“, a šta istinska farmacija?

16. septembar 2025. godine

Ruma-U sredu 17. septembra dođite na veoma zanimljivu i edukativnu promociju knjige Pavla Zelića, magistra farmacije pod nazivom „Gorka pilula“ . Kulturni centar, veliki hol, 19.00 sati.

Istina je da su počinioci brojnih zlodela zaklanjali iza belih apotekarskih mantila u „mračnim stranicama“ istorije farmacije.
Ali to nije istinska farmacija.
Ratna, ali i mirnodopska kapitalistička ekonomija zasnovana na zloupotrebi farmacije, pravi organizovani kriminal u sferi lažnih lekova, falsifikovanje lekova i obmanjivanje pacijenata, razvoj novih dizajnerskih droga na bazi nekadašnjih lekova i njihova produkcija na industrijskom nivou… sve to jeste svojevrsna i prava „farmaceutska mafija“. Ne i prava farmacija.
U eri dezinformacija, pandemija i infodemija – setimo se da su upravo lekovi, medicinska sredstva – odnosno farmaceutske i srodne nauke i sektori, revolucionarni, čudesni lekovi i vakcine zaslužni za ne samo za produženje prosečnog veka i kvalitet života svih nas, već i samo naše postojanje.
O svemu ovome u knjizi “Gorka pilula” piše magistar farmacije Pavle Zelić, već preko decenije i po međunarodno priznati stručnjak u oblastima javnog zdravlja i farmacije kod nas i širom sveta.
“Gorka pilula” sadrži brojne odgovore na pitanja iz sfere zdavstva i farmacije koja muče sve nas, i nudi isceljenje kroz teške ali neophodne istine – samo, da li imate hrabrosti da je progutate?

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Recitatorski studio Kaliopa vrši upis novih članova
categories_image
Aktivnosti Crvenog krsta u okviru akcije „Bezbednost dece u saobraćaju“
categories_image
Upis novih članova u Tamburaški orkestar „Srem“
categories_image
Otkupna cena suncokreta biće poznata u narednih mesec dana
categories_image
„Dani zmajeva“ po sedmi put održani pod zidinama tvrđave Kupinik
categories_image
Folklorni ansambl „Branko Radičević“ vrši upis novih članova
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Šid

Održana Opštinska smotra folklora

categories_image

Hronika | Inđija | Vesti

Uručeni vaučeri trudnicama

categories_image

Društvo | Hronika | Kultura | Vesti

Zonska smotra likovnog stvaralaš...

categories_image

Društvo | Hronika | Beočin | Vesti

Podrška Opštine Beočin najstarij...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt