„Gorka pilula“ – šta je „farmakomafija“, a šta istinska farmacija?

Ruma-U sredu 17. septembra dođite na veoma zanimljivu i edukativnu promociju knjige Pavla Zelića, magistra farmacije pod nazivom „Gorka pilula“ . Kulturni centar, veliki hol, 19.00 sati.

Istina je da su počinioci brojnih zlodela zaklanjali iza belih apotekarskih mantila u „mračnim stranicama“ istorije farmacije.

Ali to nije istinska farmacija.

Ratna, ali i mirnodopska kapitalistička ekonomija zasnovana na zloupotrebi farmacije, pravi organizovani kriminal u sferi lažnih lekova, falsifikovanje lekova i obmanjivanje pacijenata, razvoj novih dizajnerskih droga na bazi nekadašnjih lekova i njihova produkcija na industrijskom nivou… sve to jeste svojevrsna i prava „farmaceutska mafija“. Ne i prava farmacija.

U eri dezinformacija, pandemija i infodemija – setimo se da su upravo lekovi, medicinska sredstva – odnosno farmaceutske i srodne nauke i sektori, revolucionarni, čudesni lekovi i vakcine zaslužni za ne samo za produženje prosečnog veka i kvalitet života svih nas, već i samo naše postojanje.

O svemu ovome u knjizi “Gorka pilula” piše magistar farmacije Pavle Zelić, već preko decenije i po međunarodno priznati stručnjak u oblastima javnog zdravlja i farmacije kod nas i širom sveta.

“Gorka pilula” sadrži brojne odgovore na pitanja iz sfere zdavstva i farmacije koja muče sve nas, i nudi isceljenje kroz teške ali neophodne istine – samo, da li imate hrabrosti da je progutate?

