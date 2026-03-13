Bez čekanja na šalterima

Sa ciljem da se građanima približe mogućnosti i prednosti korišćenja elektronskih usluga, u opštini Beočin je u okviru projekta „eUprava za sve“, održan Dan eUprave.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović, zamenik stalnog predstavnika Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Fabricio Andreuci, izvršna direktorka NALED-a, Violeta Jovanović i predsednica Opštine Beočin, Biljana Janković obišli su promotivni štand i razgovarali sa građanima i građankama.

Kako je istakao direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović, realizovan je niz aktivnosti usmerenih na unapređenje digitalnih kapaciteta i usluga opštine Beočin, u cilju veće efikasnosti opštinske uprave.

-U opštini Beočin građani uspešno koriste usluge eSanduče, eVrtić i eID, dok su zaposleni opštine prošli obuke za korišćenje softverskih rešenja eBolovanje-Poslodavac, ePlati i Pisarnica, čime su stvoreni uslovi za efikasnije i potpuno elektronsko vođenje administrativnih postupaka. Do sada je kroz sistem za razmenu podataka po službenoj dužnosti (eZup) razmenjeno više od 19.000 podataka, što znači da isto toliko puta građani nisu morali da prikupljaju dokumentaciju i obilaze šaltere, već su to za njih uradili zaposleni Opštinske uprave. Pored toga, u ovoj opštini građani su zakazali više od 5.000 termina za izdavanje lične karte ili pasoša. U narednom periodu nastavićemo saradnju sa opštinom Beočin na daljoj promociji elektronskih usluga i povećanju broja eGrađana, kako bi elektronske usluge bile dostupne svima i postale svakodnevni način komunikacije sa upravom – istakao je Jovanović.

Zamenik stalnog predstavnika UNDP-a Fabricio Andreuci zahvalio je predsednici opštine Beočin i njenom timu na posvećenosti unapređenju elektronskih javnih usluga, u skladu sa potrebama građanki i građana.

-UNDP će nastaviti da sarađuje sa opštinom Beočin na redizajnu postojećih elektronskih usluga i razvoju novih, vodeći računa da one budu na korist svim građanima. Zajedno sa partnerima pomažemo da 10 lokalnih samouprava širom Srbije razvije moderne i inkluzivne javne usluge, kako bi iskoristile prednosti digitalne transformacije za lokalni razvoj – poručio je Andreuci.

-Pozdravljamo spremnost lokalne samouprave u Beočinu da modernizuje rad uprave i unapredi dostupnost digitalnih usluga za građane i privredu. Kroz inicijative „Digitalni karavan“ i „eUprava za sve“, koje realizujemo u saradnji sa partnerima, Kancelarijom za IT i eUpravu, UNDP-om i Svetskom bankom, pružamo sistemsku podršku gradovima i opštinama u jačanju znanja zaposlenih, efikasnijem korišćenju elektronskih usluga i unapređenju administrativnih procedura – rekla je Violeta Jovanović.

Predsednica opštine Beočin, Biljana Janković izrazila je zadovoljstvo što je Beočin izabran među 10 lokalnih samouprava u Srbiji koje su deo projekta „eUprava za sve“.

-Direktna saradnja sa Kancelarijom za informacione tehnologije i eUpravu donela nam je najpre dobru i efikasnu obuku naših službenika, a potom i bolju dostupnost sistema našim građanima. Uvek volim da naglasim koliko je važno da male sredine, posebno kada su ovakve vrste usluga u pitanju, idu u korak sa velikim gradovima jer nam digitalizacija donela mnogo benefita. Građani više ne moraju da gube vreme na šalterima kada žele da dobiju izvode iz matičnih knjiga, različita uverenja, zakazivanje termina za izradu dokumenata i drugu administraciju. Ipak, mladi ljudi se možda danas lakše snalaze i verujem da uveliko koriste portal eUprave ali je važno da imamo i Info dan, poput ovog danas, kada svi građani mogu da dođu, postave pitanja ili dobiju korisničku podršku prilikom otvaranja naloga. Imajući u vidu da je preko hiljadu elektronskih usluga dostupno na portalu eUprave, potrebno je vreme, edukacija, i informisanje kako bi ceo proces bio uspešan i našao se u efikasnoj širokoj upotrebi – rekla je predsednica opštine Beočin Biljana Janković i zahvalila se Mihailu Jovanoviću i njegovim saradnicima na poseti Beočinu i podršci koju nam Kancelarija za IT i eUpravu pruža ovoj opštini.

Da eUprave zajednički su pokrenuli Kancelarija za IT i eUpravu, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), NALED, Digitalni distrikt i Svetska banka, sa ciljem da elektronska uprava postane dostupna svima, bez obzira na veličinu i kapacitete lokalne samouprave. Dan eUprave za sve predstavlja jedinstvenu priliku da lokalne samouprave unaprede svoje usluge, optimizuju procese i postanu prepoznatljivi nosioci digitalne transformacije, u korist građana i privrede.

S.M. – D.T.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.