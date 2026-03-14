Tradicionalna moba u Rivici

Rivica-I dok u današnje vreme svako gleda svoja posla, Rivičani nisu zaboravili na mobu. Na mobu su se nekada gradile kuće, pomagali prijatelji i komšije, a u Rivici se uređuju atarski putevi. Rivičani se već nekoliko godina, jednom godišnje okupe pred početak agrarne godine i sami uređuju atarske puteve oko svog sela. Ove godine dvadesetak meštana i članova Lovačkog društva „Zec“ i Zavičajnog društva „Fruškogorje“ uređivali su puteve kroz atar od Borkovca do podnožja Fruške gore. Rivičani su izveli ličnu mehanizaciju u polje kako bi poravnali i uredili atarske puteve za predstojeće poslove koji ih čekaju na njivama. Bez obzira na bilo koje razlike, zajedno izađu u atar jer svima su potrebni putevi i lakši prilaz svojoj oranici. I pored toga što Opština Irig svake godine u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uređuje atarske puteve, u ovom selu složno kažu da i sami mogu da pripreme ono što je u njihovoj moći i još jednom pokažu da su složni kao i prilikom organizacije Dana vina.

