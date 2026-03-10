Stroga kontrola i još strože kazne

Projekat kompletne sanacije deponije na prostoru stare ciglane u Velikim Radincima napreduje iz dana u dan. Tako je, prema rečima predsednika Saveta mesne zajednice, Miloša Kekića, nedavno raspisana javna nabavka za ovaj veliki posao, čijim završetkom će se konačno stati na put višedecenijskom problemu sa kojim se Radinčani suočavaju.

-Raspisivanjem javne nabavke smo još jedan korak bliže čišćenju ovog prostora, koji predstavlja veliko ruglo za naše selo. Okončanjem ovog procesa, konačno ćemo moći da počnemo sa samim radovima, koji će po svemu sudeći biti dosta obimni, s obzirom na to da ova divlja deponija postoji duže od 50 godina, još od samog zatvaranja stare ciglane. Zamislite onda kolika je to količina otpada, ali i kolika je navika onih koji ga tamo odlažu gotovo pola veka. Mi smo, kao Mesna zajednica, u više navrata organizovali akcije čišćenja ovog prostora, ali ovaj projekat će konačno staviti tačku na ovu deponiju koje napokon više neće ni biti – ističe Miloš Kekić.

Prema njegovim rečima, problem ne predstavljaju sami stanovnici Velikih Radinaca, koji su svesni toga da im nije u interesu da odlažu smeće pred kućnim pragom.

-Radinčani nisu ti koji u najvećoj meri odlažu smeće kod stare ciglane. Prema našim saznanjima, ovde smeće donose ljudi iz tri različite opštine, što za nas predstavlja dodatni problem. Zato će sa čišćenjem ove deponije ona biti trajno zatvorena. Ulaz će biti kontrolisan, a posebna pažnja će biti usmerena na kontrolu odlaganja animanog otpada, koji predstavlja dodatu opasnost po zdravlje naših stanovnika. Odlaganje otpada na ovom mestu nakon uređenja prostora biće strogo kažnjivo, a kazne će biti drakonski visoke. To je jedini način da sprečimo da nam se ova ekološka katastrofa ponovi. Čvrsto smo rešeni da joj stanemo na put i u tome ćemo istrajati, za zdravlje naših Radinčana, a sa druge strane i sa ciljem da osvetlamo svoj obraz pred onima koji prolaze kroz naše selo – kaže Kekić.

N. M.

