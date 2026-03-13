Stara Pazova primer lokalne samouprave koja ulaže u obrazovanje

Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije prof. dr Dejan Vuk Stanković obišao je juče u Staroj Pazovi, zajedno sa predsednikom te opštine Đorđem Radinovićem, radove na rekonstrukciji Osnovne škole „Boško Palkovljević Pinkiˮ, u koju je uloženo oko 500 miliona dinara.

Stanković je pohvalio opštinsku upravu zbog toga što je odlučila da investira u obrazovanje i uspela da pronađe toliko sredstava i samostalno krene u rekonstrukciju i izgradnju škole.

On je rekao da je to primer i za sve druge lokalne samouprave jer je ulaganje u obrazovanje trajna investicija, kojom se pokazuje briga o uslovima za rad učenika i nastavnika, u skladu sa potrebama savremenog obrazovanja.

Stanković je podsetio na to da je Osnovna škola „Boško Palkovljević Pinkiˮ prva škola osnovana u Staroj Pazovi i da ima tradiciju koja datira iz 1740. godine, dodavši da je ulaganje u infrastrukturne projekte na svim nivoima obrazovanja jedan od prioriteta Ministarstva prosvete.

Ministar je najavio da će iz budžeta Ministarstva u infrastrukturu na svim nivoima obrazovanja ove godine biti investirano više od milijardu dinara, a radiće se prema prioritetima i na način da se uradi što je moguće više i raspodele sredstva tako da svi delovi Srbije dobiju mogućnost da imaju kvalitetnije obrazovne ustanove.

Radinović je izrazio očekivanje da radovi na rekonstrukciji škole budu završeni do kraja tekuće kalendarske godine, iako je rok za završetak nešto duži, navodeći da je ovo veoma značajna investicija za Staru Pazovu.

Izvor: srbija.gov.rs foto: Ministarstvo prosvete

