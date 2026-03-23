  • ponedeljak, 23. mart 2026.
Rumske kuglašice se plasirale u Superligu
Sport | Vesti | Ruma
0 Komentara

Ruma-Kuglašice Ženskog kuglaškog kluba „Srem“ iz Rume su rekordom kuglane u Padini došle do plasmana u Super ligu. U nedelju 22. marta 2026. godine u Padini odigrana je poslednja utakmica Prve lige Srbije grupa „Vojvodina“ između ekipa ŽKK „Srem“ i KK „Dolina“. ‘Sremice’ su slavile maksimalnim rezultatom 8:0, i to rekordom kuglane od 3209 oborenih čunjeva i time samo potvrdile da su spremne za ulazak u najviši rang takmičenja. Kao završnica sjajne sezone dolazi Kup Srbije koji se igra 19. i 20. aprila 2026. gde će Sremice odmeriti snage sa tri ekipe iz Super lige. Dobar plasman na kupu i mogući izlazak na međunarodno takmičenje će biti kruna ove sjajne sezone koja je iza rumskih kuglašica.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt