Rumske kuglašice se plasirale u Superligu

Ruma-Kuglašice Ženskog kuglaškog kluba „Srem“ iz Rume su rekordom kuglane u Padini došle do plasmana u Super ligu. U nedelju 22. marta 2026. godine u Padini odigrana je poslednja utakmica Prve lige Srbije grupa „Vojvodina“ između ekipa ŽKK „Srem“ i KK „Dolina“. ‘Sremice’ su slavile maksimalnim rezultatom 8:0, i to rekordom kuglane od 3209 oborenih čunjeva i time samo potvrdile da su spremne za ulazak u najviši rang takmičenja. Kao završnica sjajne sezone dolazi Kup Srbije koji se igra 19. i 20. aprila 2026. gde će Sremice odmeriti snage sa tri ekipe iz Super lige. Dobar plasman na kupu i mogući izlazak na međunarodno takmičenje će biti kruna ove sjajne sezone koja je iza rumskih kuglašica.

