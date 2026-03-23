Raspored pražnjenja plavih kanti u Šidu

JKP “Standard” Šid obaveštava sugrađane da će se odvoz reciklažnog otpada (papir, plastika i metal) iz plavih kanti vršiti od 25. marta do 31. marta po ustaljenom rasporedu.

– Molimo sugrađane da povedu računa o pravilnom odvajanju reciklažnog otpada. Pravilnim odvajanjem otpada svi zajedno doprinosimo zdravijem okruženju i očuvanju prirodnih resursa. Zahvaljujemo Vam na saradnji i odgovornom ponašanju. Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju na kontakt telefon 022/712-558 – stoji u saopštenju “Standarda”.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.