Radovi na autoputu kod Sremske Mitrovice i Beške

Vozače koji prolaze kroz Srem očekuju izmene u saobraćaju zbog radova na autoputu, i to na dve deonice – kod Sremske Mitrovice i između Beške i Novih Banovaca.

Na deonici petlja Sremska Mitrovica – petlja Kuzmin, radovi će trajati do 28. marta, i to tokom svetlog dela dana.

Izvode se radovi na sanaciji kolovoza i zaštitnih ograda u oba smera. U zoni radova, u zavisnosti od lokacije, biće zatvarane: preticajna traka, vozna traka, zaustavna traka.

Saobraćaj će se odvijati slobodnom trakom, uz postavljenu signalizaciju.

Na deonici petlja Beška – petlja Novi Banovci, radovi su planirani danas, 17. marta, takođe tokom dana.

Radovi obuhvataju: popravku zaštitne ograde u oba smera, postavljanje saobraćajnih tabli kod naplatne stanice Stara Pazova. U zoni radova biće zatvorena: zaustavna ili preticajna traka

(u dužini do 200 metara).

Iz nadležnih službi apeluju na vozače da: prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju postavljenu signalizaciju i budu dodatno oprezni u zonama radova.

