Mladi iz Srema među nagrađenima na konkursu o zdravlju i ishrani

Centar za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, raspisao je nagradni likovni i literarni konkurs na temu pravilne ishrane, značaja dojenja i očuvanja zdravlja usta i zuba. Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica – Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, tradicionalno sa svojim saradnicima sa teritorije Sremskog okruga učestvuje na ovim konkursima, a u sklopu obeležavanja važnih datuma iz Kalendara javnog zdravlja.

Tako je Zavod i 2025. godine učestvovao na Nacionalnom likovnom i literarnom konkursu koji je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstvenovaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama upravo na ove teme. Konkurs nije nagradnog karaktera, već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstvenovaspitni rad koji prati njihovu izradu, ali je Zavod za najuspešnije obezbedio nagrade u vidu školskog pribora. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajt Instituta za javno zdravlje Srbije i korišćeni za izradu zdravstvenovaspitnih materijala.

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica kao regionalna ustanova za teritoriju Sremskog okruga, sa svojim učesnicima bio je uspešan i 2025. godine. Nagrade su osvojili Staša Božović, učenica II/2 razreda OŠ ”Rastko Nemanjić-Sveti Sava”, Nova Pazova, osvojila je III mesto na Republičkom nivou takmičenja. Staša je osvojila nagradu u kategoriji učenika od prvog do četvrtog razreda.

Priznanje je pripalo i Uni Praštalo, učenici III/2 razreda OŠ ”Rastko Nemanjić-Sveti Sava”, Nova

Pazova, koja je osvojila III mesto na Republičkom nivou takmičenja. Una je osvojila nagradu u kategoriji učenika od prvog do četvrtog razreda.

U kategoriji najmlađih učesnika, nagrađena deca su iz dečije ustanove “Dečija radost”, objekat “Čarolija”, Irig. Oni su za svoj rad dobili pohvalu.

Cilj svih aktivnosti i ovih nagradnih konkursa bio je da se ukaže na značaj čina dojenja, kojim se iskazuje povezanost majke i rođenog deteta i unapređenje zdravlja ovih populacionih grupa stanovništva. Takođe je cilj bio da se ukaže i na važnost pravilne ishrane, samim tim i očuvanja zdravlja usta i zuba kao i usvajanja zdravih stilova života od najranijeg uzrasta.

Na konkurse je pristiglo ukupno 418 radova, od toga: 343 likovna rada (124 iz predškolskih ustanova, 132 rada učenika od prvog do četvrtog razreda, 74 rada učenika od petog do osmog razreda osnovne škole, 13 radova iz Udruženja za pomoć MNRO i ŠOSO sa odeljenjima za učenike sa posebnim potrebama) – 75 literarnih radova (od čega dva rada iz predškolske ustanove, 23 rada od prvog do četvrtog razreda i 50 radova od petog do osmog razreda osnovne škole) – radovi su pristigli iz 21 okružnog instituta/zavoda za javno zdravlje (56 predškolskih ustanova i 92 osnovne škole i dva udruženja).

Radove je ocenjivao žiri u sastavu: dr Mirjana Tošić, specijalista socijalne medicine; dr Ivana Grubor, specijalista socijalne medicine; Nevena Milošević, dipl. biolog; Tamara Tomašević, dipl. menadžer, master javnog zdravlja; Tatjana Šljivar, dipl. istoričar umetnosti; Marija Vuković, dipl. psiholog iz Centra za promociju zdravlja. Žiri je pregledao sve pristigle radove, napravio selekciju i uži izbor radova i potom odabrao najbolje radove u svakoj od šest kategorija.

Iz ove ustanove ističu da će i u narednom periodu nastaviti saradnju sa svojim partnerima, kao i sa kontinuiranom edukacijom celokupnog stanovništva na značajne zdravstvene teme. Zdravstvena zaštita je orijentisana prema korisniku zdarvstvene zaštite kao i očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva, a briga za zdravlje je obaveza celokupne zajednice.

