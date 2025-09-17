Druženje vatrogasaca i predškolaca

U sklopu obeležavanja 17. septembra, krsne slave i Dana Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnike Vatrogasno-spasilačke jedinice Pećinci posetila su deca iz Predškolske ustanove “Vlada Obradović Kameni” i tom prilikom su mogla da se upoznaju sa vozilima i tehničkom opremom kojima Jedinica raspolaže, a o poslu i zadacima koje vatrogasci-spasioci obavljaju govorio im je komandir pećinačkih vatrogasaca Milan Stanić.

-Pored zaista lepog druženja, poseta je imala i edukativan karakter, pa smo tako decu, uz pomoć edukativnih plakata, upoznali sa tim na koji način da se ponašaju i da zaštite sebe u slučaju vanrednih događaja poput požara, poplave ili zemljotresa. Moram da kažem da su deca pokazala veliko interesovanje i za našu opremu i za posao koji obavljamo, ali i da su došla sa većim predznanjem nego što smo očekivali. Današnje druženje je i za njih i za mene i moje kolege bilo lepo iskustvo. Deca su ujedno stekla i neka nova znanja koja im mogu koristiti u vanrednim situacijama, a u pojedinim možda i spasiti život – izjavio je Stanić.

Vatrogasi su mališane počastili slatkišima i svakom od njih poklonili Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama i slikovnicu Azbuka bezbednosti za đake.

